Mondial d’indiaca: La crème de la discipline réunie à Leuze

Cet événement exceptionnel, nos régionaux le prépare depuis près de deux ans. C’est en septembre 2021 que la convention avait été signée avec la Fédération internationale d’indiaca. "Mais c’est véritablement depuis une grosse année que l’on sait exactement tout ce que l’on doit mettre en place. Il y a les médailles, les remerciements, l’organisation des repas pour la soirée d’ouverture et puis celle de fermeture. Au préalable, on a aussi fait une liste de tous les points d’accueil (hôtels, gîtes, maisons d’hôte…) dans la région afin de l’envoyer aux différentes fédérations. Heureusement, dans toutes nos tâches, on a reçu un gros soutien de la Ville de Leuze. Aussi bien financièrement que d’un point de vue logistique. Déjà, on a pris possession de cette Leuz’Arena qui est l’endroit juste parfait pour ce type de compétitions. On a pu installer cinq terrains dans la salle principale et celle du haut. Cela va permettre de mener à bien toutes les rencontres de qualifications. Enfin, il y a forcément l’aide de la Fédération internationale qui prend en charge tout ce qui touche au sportif: calendrier des rencontres, arbitrage…"

Faire connaître la discipline

Pour ce Mondial 2023, six pays seront représentés pour un total de 43 équipes. Cela représente entre 300 et 350 joueurs. "Il y aura la Belgique forcément, l’Allemagne, le Japon, le Luxembourg, la Suisse et l’Estonie. On aurait aimé intégrer les deux nouveaux adhérents que sont l’Inde et le Népal. Malheureusement, cela n’a pas été possible pour des raisons organisationnelles telles que les visas. Tous les quatre ans, il y a un Championnat du monde par nation. En alternance tous les quatre ans, il y a un Mondial où les pays sont représentés par deux clubs. Autrement dit, il peut y avoir des joueurs d’autres nationalités. Chaque nation avait donc le droit à douze équipes pour remplir les six catégories: hommes, femmes, mixte et le même chez les seniors. Cela représente les plus de 40 ans".

Le spectacle sera garanti. Et pour que le plus de personnes puissent y assister, l’entrée sera gratuite. "On espère attirer le plus de monde possible et surtout des personnes qui ne connaissent pas la discipline. On espère être suivi médiatiquement et sur les réseaux sociaux. Pour ceux qui ne connaissent pas l’indiaca, je dirai que c’est un sport très attractif qui ressemble à 90% au volley. Il y a toujours une belle ambiance avec les supporters venus de chaque pays. On peut assister à de beaux échanges entre les cultures. C’est un sport où règne le fair-play entre tout le monde. Le samedi, toutes les finales se joueront dans la salle principale et sur un seul terrain. On pourra alors avoir plusieurs centaines de personnes dans les gradins. On va faire venir un DJ pour assurer l’ambiance. On veut que ce soit une belle fête autour de l’indiaca".

Car les organisateurs espèrent aussi créer des vocations. "Car pour l’instant, on n’a toujours qu’un club en Belgique. Mais qui attirent plus d’adhérents car on a su créer une équipe homme et une dame supplémentaire. On aimerait bien en voir d’autres arriver pour un jour créer un championnat si c’est possible. On va aussi intensifier le travail dans les écoles où on propose des initiations. On espère que ce Mondial mettra un joli coup de projecteur sur notre sport".