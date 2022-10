Le Charmes-Chambertin, à Thimister-Clermont, est à vendre

Inscrit sur le site de Bonim Immo (Aubel) en tant que "bien d’exception" pour 1,15 million d’euros, l’ensemble compte 5 780 m2 pour une surface habitable de 897 m2. "C’est un montant hors fonds de commerce, signale Roger Simul. Cela concerne le bâtiment et le privé. On s’est donné cinq ans pour vendre, nous avons donc le temps. Mais il faut s’y prendre assez tôt pour trouver le bon candidat."

Trouver le candidat qui « cadre avec ce qu’on recherche »

Inimaginable pour le couple de confier leur "bébé" à des mauvais usages. "S’il faut reprendre le restaurant ? Nous n’avons pas de prérogative entre les candidats. Nous en avons déjà eu six ou sept, dont encore un cette semaine qui cadre bien avec ce qu’on recherche (mais il faut encore voir de leur côté). On souhaite prendre notre retraite, on va avoir 65 ans et mon épouse a un souci de santé au niveau de la mobilité. Je pense qu’après 47 ans, on peut penser à passer la main… Mais on a toujours un truc qui fonctionne du tonnerre, et on a toujours la pêche. On le fait toujours avec passion, avec amour, donc ça va. On a plus de chance d’avoir un bon candidat en se donnant quelques années que de devoir vendre dans l’urgence comme l’ont fait certains confrères. Je pense qu’il vaut mieux s’y prendre tôt pour permettre aussi aux gens de prendre le temps d’acheter."

Le restaurant spécialisé en produits de luxe et produits du terroir restera donc ouvert encore quelques mois, voire quelques années, les vendredis, samedis et dimanches (hors réceptions qui, elles, peuvent se prévoir en semaine).

"À un moment, il faut prendre une décision… Mais les habitués (NDLR: l’établissement jouit d’une clientèle très fidèle) ont encore un peu de temps. Bonim s’occupe de la vente et de gérer les candidats, mais on peut aussi nous contacter directement. Notez également que ça peut être un endroit à aménager en immobilier, en indivision entre trois ou quatre habitations. L’aménagement technique est déjà prévu, et c’est suffisamment grand", vante-t-il.

Avis aux amateurs !