44 duos à Stavelot, près de 200 joggeurs à Olne (classements)

Vendredi dernier à Olne, ils étaient près de 200 coureurs à prendre part au traditionnel jogging "team Somja". Et c’est Stéphane Koninckx qui s’est imposé sur le parcours d’un peu moins de huit kilomètres. Il a devancé Gilles Poysat et Gaethan Ernens. Côté féminin, l’inévitable Sonja Vernikov a été la plus rapide (28’58’’) loin devant Anne Hansez et Mélanie Rosu.