Christophe Grifgnée, 142e et 2e Belge de l’UTMB 2023 : "Sur une autre course, j’abandonnais…"

Derrière Renan Gossiaux

Le Heusytois Christophe Grifgnée a terminé 142e de l’UTMB, en 29h15, pour ce qui était sa première expérience sur 100 miles. Une deuxième place au ranking belge, derrière Renan Gossiaux (130e)

"J’ai eu un gros coup de chaud entre La Fouly et Champex", explique-t-il. "Nous étions à une altitude plus bas, il était midi et le soleil tapait fort. Du coup, à partir de ce moment-là, je ne suis plus parvenu à me nourrir correctement. J’ai connu pas mal de soucis gastriques qui m’ont même obligé à vomir à Vallorcine. À partir de là, tout est devenu très compliqué, j’ai vraiment dû terminer au mental. Je suis d’ailleurs persuadé que si cela n’avait pas été l’UTMB, j’aurais abandonné. C’est une course sur laquelle tu n’as pas l’occasion d’aller souvent, donc tu t’accroches…"

Grifgnée, qui avait déjà deux tops 100 à la CCC à son actif, a été surpris par l’engouement suscité par cette course.

"Le monde qu’il y a pour encourager les coureurs, c’est fou", fait-il. "Même au milieu de la nuit, en pleine montagne, vous pouvez tomber sur des groupes qui vous encouragent. Incroyable. C’est une course à part. D’ailleurs, si je refais un 100 miles un jour, ce sera ici…"

Satisfaction globale de mise donc pour celui qui, en 2023, restait sur des victoires sur le 42 km de l’UTDS, au 59 km des Crêtes de Spa et sur le 75 km de l’ultratrail de la Sibérie, notamment .

"Je suis arrivé avant minuit, donc la 2e nuit fut très courte, ce que je voulais", termine ce père de trois enfants. "J’ai réussi ce qui était l’objectif de ma saison, à savoir terminer cette course. Maintenant, je sais qu’il y a plusieurs heures à gagner…"

Les résultats des Belges sur l’UTMB 2023

130. Renan Gossiaux, 28h54’

142. Christophe Grifgnée, 29h15’

232. Emmanuel Godefroid, 31h48’

301. Senne De Schouwer, 33h09’

365. Chrisophe Thomas, 34h13’

440. Olivier Walem, 35h23’

698. Emmanuel Van Acker, 38h38’

713. Victor Mauclet, 38h47’

737. Raphaël Rubay, 38h58’

759. Benoît Hansez, 39h09’

833. Boris Delahu, 39h49’

849. Robert André, 40h01’

889. Magali Hoebeek, 40h22’(82e dames)

955. Karen Gorissen, 40h56’(91e dames)

996. David Colson, 41h16’…