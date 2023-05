Albert Sambi Lokonga, Cihan Canak, Dominique Monami, Tarik Moukrime et d’autres seront au jogging de Verviers le 18 juin 2023 (vidéo)

Dont la présence, voire la participation au jogging pour certains, de personnalités verviétoises issues du monde du sport. Les footballeurs Albert Sambi Lokonga (Crystal Palace), Cihan Canak (Standard), mais aussi l’ex-tenniswoman Dominique Monami seront présents dimanche 18 juin. De même que Tarik Moukrime et Mimoun Abdoul Wahab (athlétisme), Florent Caelen (trail) et Antoine Duvivier (duathlon) qui prendront part, eux, au jogging de 14 kilomètres. L’ancien athlète liégeois Jean-Paul Bruwier sera également présent. D’autres noms pourraient être confirmés ces prochains jours. "Ce sont tous des ambassadeurs du sport et l’idée est de les mettre à l’honneur tout en leur permettant de rencontrer leurs fans. Certains donneront le coup d’envoi du départ, pourront signer des autographes, etc", souligne Frédéric Forlin (Skinfit), co-organisateur et partenaire de l’événement.

D’autres Verviétois seront aussi mis en avant. "Ils sont encore une petite dizaine à avoir pris part à toutes les éditions. On tient aussi à les mettre à l’honneur." Toujours dans cet esprit de valoriser le sport verviétois à travers cet événement incontournable et rassembleur, le thème du déguisement sera aussi axé sur cet aspect. "On invite les gens qui le souhaitent à venir courir dans la tenue de leur sport favori, de leur club de cœur", poursuit Frédéric Forlin.

Un parcours changé pour au moins deux ans

Pour rappel, autre nouveauté, et pas des moindres, mais due aux travaux (avenue Müllendorff), concerne une modification du tracé du 13 kilomètres, allongé et passant à 14 kilomètres. Un tracé qui sera aussi d’application en 2024 (au moins) à cause de la longueur du chantier et qui permettra aux coureurs de comparer leur nouveau temps d’une année à l’autre. "Les joggeurs démarreront dans le bas de la rue Simon Lobet qu’ils emprunteront, avant de prendre la rue de Jehanster puis de descendre la chaussée de Heusy jusqu’à la rue du Tribunal", détaille Vincent Swartenbrouckx, du service des Sports de la Ville de Verviers. Autre changement: les coureurs longeront la place Verte avant d’emprunter la rue Xhavée, la rue Chapuis et la rue Jardon avant de définitivement rejoindre le parcours habituel rue de l’Harmonie. Et ceci afin d’éviter les travaux encore en cours place Verte ainsi que ceux de démolition des galeries Voos rue du Brou.

Enfin, notons que pour cette édition "spéciale", ceux qui le souhaitent peuvent commander une médaille collector, pour les participants du 14km qui auront coché cette option payante (3€) lors de leur inscription.

En pratique

Kids Run

Samedi 17 juin, huit courses pour enfants nés entre 2011 et 2014 (et à travers les écoles de l’arrondissement de Verviers) se tiendront au stade de Bielmont, entre 18h et 20h.

Trois marches

C’est neuf cette année: trois marches (5, 7 et 10 km) sont proposées au départ du stade de Bielmont, dimanche matin pour un départ libre entre 8h et 10h. Seul le parcours de 5 km est accessible aux PMR. Prix: 2€ en pré-inscriptions, 4€ le jour même.

Jogging de 5 km

Le parcours reste inchangé et sera identique à celui de l’année passée. Départ dimanche 18 juin à 13h. Prix: 5€ en pré-inscription ( www.joggingdeverviers.be), 7€ le jour même.

Jogging de 14 km

Départ le dimanche 18 juin à 15h. Prix: 7€ en pré-inscription, 10€ le jour même.

Caravane

Comme c’est le cas depuis plusieurs années déjà, une caravane publicitaire démarrera à 14h40 du stade de Bielmont. Les personnes présentes sur le parcours pourront profiter des goodies qui seront lancés depuis les véhicules.

Bonne cause

Le jogging de Verviers continue de soutenir l’ASBL Leg’s Go, qui vient en aide aux personnes amputées pour courir. En s’inscrivant au jogging (5 ou 14 km), le montant de l’inscription de base comprend automatiquement 1€ qui est reversé à Leg’s Go.