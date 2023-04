Arnaud Delhaes (Henri-Chapelle) se tournera vers le trail

"La période Covid m’a permis de m’essayer à d’autres disciplines, notamment le trail auquel j’ai réellement pris goût", explique le meneur de jeu d’Henri-Chapelle qui a débuté le basket à Theux. "Je vais donc continuer à beaucoup courir, pour moi ou pour préparer des compétitions."

Soit une page qui se tourne pour celui qui a aussi défendu les couleurs de SFX, Ninane ou encore Aywaille. "J’ai remporté en cadet la Coupe AWBB avec SFX et j’ai deux Coupes de province à mon palmarès ainsi que deux montées avec Aywaille et Henri-Chapelle."

Toutes ces années sur les parquets ont aussi permis de formidables rencontres… "Je conserve un super-souvenir de mes années de formation en jeunes sous la direction de Cyril Van Geert", explique celui qui bosse chez Eurogentec, une entreprise liégeoise active dans le domaine de la biotechnologie. "Mais je pourrais aussi citer Jean Vincent, Yvan Fassotte et Benoît Rasquin. J’ai également beaucoup appris en évoluant auprès des Xavier Colette, Steve Tihon, Bertrand Lebecque, François Manset, Nicolas Demey sans oublier bien sûr mon frère Roland. Les titres comme mes saisons disputées à Ninane resteront de bons souvenirs. Les moins bons, ce sont les soucis de santé ou les blessures qui émaillent une carrière sportive."

Une page se tourne à Henri-Chapelle

Ce jeudi, ce sera aussi la dernière du coach Fred Ledain qui repassera le relais à Fred Carton.

"La boucle est donc bouclée", explique celui qui remet les clés de l’équipe à son prédécesseur. "Avec un maintien en P2 la première année, une montée en P1 ensuite et enfin un maintien plus compliqué que prévu, voici trois saisons qui se terminent d’une manière positive. J’en garderai un excellent souvenir, merci aux joueurs, délégués, comitards et supporters."

Stéphane Henkens, Damien Lekeu et Xavier Lahaye quitteront aussi le groupe pour la P3 du club.