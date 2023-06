Les pompiers de la zone NAGE sont intervenus et ont rapidement pu maîtriser le feu.

Le local où il s’est déclaré présente de gros dégâts. Deux autres locaux sont touchés également. Les cours en secondaire ont été suspendus et les élèves renvoyés chez eux. Les parents avaient été avertis très rapidement par SMS de la situation.

Le message de la direction de l'école

Chers Parents,

Tout va bien. Rien que des dégâts matériels. Le feu a pris pdt le temps de midi dans la classe de 1E qui a brûlé. Mais sans personne et tout est éteint. Le couloir des premières est donc à éviter pour le moment (CO) mais les élèves qui doivent absolument récupérer qq chose (clés ou médicaments) (pas malette...) pourront le faire vers 15h apparemment. Les autres peuvent rentrer chez eux à partir de 15h et récupéreront leur malette demain. Les autres élèves peuvent récupérer tous leurs effets et rentrer dès 15h00. Ce qui ne devrait pas changer grand chose à l'horaire de la journée. Normalement les cours reprendront dès demain. Une dernière info vous sera envoyée ce soir au plus tard.