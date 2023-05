Les pompiers de la zone NAGE s’étaient rendus sur place avec l’équipe des plongeurs et un bateau ainsi que le SMUR de Godinne et le Paramédical Intervention Team (PIT) namurois. Malgré de vaines recherches durant plus d’une heure, la personne n’avait pu être retrouvée dans les eaux sombres de la Sambre.

En parallèle, la disparition d’un étudiant pourrait correspondre au profil d’une personne qui a été repêchée ce jeudi matin dans le fleuve.

Le parquet de Namur a de fortes suspicions qu’il s’agisse bien de cet étudiant mais ce n’est pas encore confirmé puisque des devoirs médico-légaux sont en cours.