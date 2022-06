À Rochefort, la Recyclerie remplace la Donnerie

Les choses se sont calmées mais il reste encore pas mal de choses. Une idée est venue: on va faire revivre les lieux, sous la forme d’une ASBL nommée Recyclerie.

À l’heure où la Région se dote d’un plan ambitieux au niveau du développement de l’économie circulaire, les entreprises d’économie sociale du secteur de la récupération sont pointées comme un vecteur de création de valeurs sociales, environnementales et économiques supplémentaires. La Recyclerie de Rochefort, présidée par l’échevin Julien Defaux, va travailler, dans ce sens. Elle a comme partenaire privilégié l’entreprise CETT qui amène un apport en logistique.

Son activité consiste en collecter, trier et vendre des biens réutilisables dans la commune de Rochefort et ses environs. L’accent est aussi mis la création d’emplois d’insertion, dans le secteur de l’économie sociale. L’ASBL a déjà engagé deux articles 60, à temps plein. et on recrutera également deux étudiants. Un véhicule assurera les transports, au besoin.

Enlèvement gratuit à domicile

Quels services sont proposés? La vente de biens divers de seconde main, la collecte de biens à domicile sur rendez-vous (vide-grenier) avec enlèvement dans les dix jours ouvrables à dater de l’appel, un numéro de téléphone accessible du lundi au vendredi entre 8h30 et 17h, mais aussi un service de dépôt-vente pour les particuliers.

La recyclerie sera ouverte du mercredi au vendredi de 9h à 18h, ainsi que le samedi et le dimanche, de 10h à 17h.

Pour les habitants, il y aura une plus-value du fait de la mise à disposition d’un service d’enlèvement gratuit. L’accès est facile pour faire des achats de seconde main à prix réduits. et les dépôts clandestins devraient diminuer si pas disparaître. Enfin, le but est de créer une vie économique autour du réemploi et de réduire l’impact environnemental via la réutilisation et le recyclage des biens vendus.

Les créateurs souhaitent qu’un maximum de tonnes de seconde main soient collectées sur l’ensemble de l’année et créer des synergies avec les associations locales telles la Croix Rouge, le CPAS, le Forem, etc.. La surface de vente pourrait même s’agrandir s’il y avait besoin.