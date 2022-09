Cinq Lauréats pour "Energie en entreprise" au GAL Pays de l'Ourthe

Le Groupe d’Action Locale, GAL "Pays de l’Ourthe" est actif sur 7 communes du nord de la province, à savoir Durbuy, Érezée, Hotton, Houffalize, La Roche-en-Ardenne, Manhay et Rendeux. En avril dernier, il avait lancé, sur son territoire, un appel à projets baptisé: "Énergie en entreprise". But avoué: soutenir la transition énergétique au sein des entreprises du Pays de l’Ourthe. Il n’y avait aucune restriction sur le plan des entreprises qui pouvaient introduire une candidature et les projets devaient se concentrer soit sur la diminution des consommations, soit sur l’utilisation des énergies renouvelables.