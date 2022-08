Intéresser l’enfant dès son plus jeune âge

"C’est un livret de coloriage un peu spécial, raconte Claire Delvaux.L’enfant est invité à colorier des dessins qui reprennent divers aspects de la forêt comme les animaux, les métiers ou encore la scierie et l’utilisation du bois. Une fois le coloriage terminé, c’est là que la magie opère".En effet, via un smartphone, le dessin de l’enfant est photographié avec l’application "Le bois animé". Le coloriage se transforme en dessin animé et des explications simples sont données sur les sujets évoqués dans le livret."C’est une manière de mettre l’enfant au cœur de l’apprentissage,explique Claire Delvaux.Il apprend ainsi, de manière simple et ludique, les différents aspects de la forêt. Le livre est téléchargeable sur le site www.bois-anime.be ".

Notons que l’application ne fonctionne actuellement que sur l’App Store. Une version Androïd sortira d’ici quelques jours. Précisons également que le site internet dispose de fiches pédagogiques à destination des enseignants.

Déconstruire la représentation des métiers

Parce qu’il est important de toucher les enfants dès leur plus jeune âge, des activités à destination des enfants du primaire étaient également disponibles à Démo Forest. Associer chaque métier de la forêt avec sa représentation photo en était une parmi d’autres."Il est important de faire découvrir l’ensemble des métiers aux enfants, poursuit Claire Delvaux.Éveiller leur curiosité et leur montrer que le travail forestier est vaste et varié".Car il ne faut pas se voiler la face, pas mal de métiers du secteur sont en pénurie de personnel."Les parents ont parfois une méconnaissance des métiers forestiers et ferment donc, inconsciemment, la porte à leurs enfants. Les techniques utilisées et les machines actuelles n’ont plus rien à voir avec le passé. Pas mal de préjugés existent encore sur certains métiers. Il faut donc déconstruire tout ça pour attirer les gens vers ces professions".Et ça commence donc dès l’école maternelle et primaire."En secondaire, il est déjà plus difficile d’intéresser les jeunes à ce niveau",termine Claire Delvaux. Plusieurs outils en ce sens circulent d’ailleurs dans les écoles chaque année. Des valises pédagogiques, des bandes dessinées et autres. Certains professionnels sont aussi invités dans les écoles pour parler de leur travail. Les approches sont donc variées afin de toucher un maximum d’enfants.