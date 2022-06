Des perturbations rue de Messancy

En raison du nombre important d’habitations, un phasage de travaux en 4 zones de purges sera réalisé afin de garantir un accès aux riverains selon les différentes zones d’intervention mais l’accès aux commerces risque d’être difficile. Le service de ramassage des déchets ménagers sera effectué tôt le matin avant l’entrée en fonction des ouvriers sur le chantier.

Une déviation via les rues du Village, d’Athus et l’A28 et la N81 sera mise en place pour le trafic de transit tandis qu’une déviation via les rues du Village, Bosseler, Guillin, Van Brabant et Van Speybroeck sera réalisée pour la circulation locale.

Il est à noter que les riverains pourront accéder à leurs résidences chaque jour en dehors des horaires de travail des ouvriers (7 – 17h) mais que deux jours de fermeture complets seront nécessaires pour permettre un séchage des matériaux.

L’arrêt de bus situé au n° 120 de la rue de Messancy sera inaccessible, les usagers sont invités à se rendre à l’arrêt de la rue du Village,

La rue Rougefontaine bloquée

L’autre arrêté vise plus spécifiquement le trafic des poids lourds qui malgré l’interdiction de circulation des véhicules de plus de 3,5 t, ont pris la mauvaise habitude d’emprunter la rue Rougefontaine pour se rendre vers la rue du Kiel et l’Avenue de l’Europe pour rejoindre les zonings de stockage. Avant prochaine nouvelle fermeture de l’Avenue de l’Europe (1erau 31 août 2022), un arrêté temporaire ordonne la fermeture de l’extrémité de la rue Rougefontaine à son intersection avec la rue du Kiell à hauteur du tunnel sous la voie ferrée à partir du 21 juin 2022 jusqu’au 15 septembre 2022. Un règlement complémentaire de police définitif sera pris ultérieurement sur base des recommandations du plan de mobilité communal qui annonce un projet de piste cyclable structurante entre Aubange et Athus et encourage la séparation nette du trafic par des barrières physiques.