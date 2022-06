Libramont : 1250 passionnés de motos Lambretta au LEC

De Rome à Libramont en Lambretta!

Dès jeudi, c'est plus de 1250 personnes qui se sont donc retrouvées à Libramont. Parmi ce nombre impressionnant, on ne retrouvait pas moins de 750 Anglais. Mais aussi des Écossais, français, allemands, italiens, autrichiens, espagnols, irlandais, suédois, polonais, néerlandais et même des Américains et des argentins! Pour bon nombre d'entre eux, l'ensemble du voyage s'est déroulé en scooter. Comme pour Luigi Rivera par exemple, un habitant de Rome, qui a effectué les 1400 km qui séparent Libramont de la capitale italienne en Lambretta! D'autres ont malheureusement connu des pannes sur le long trajet les menant à Libramont.

Concours, repas et balades

Ce passage en province de Luxembourg, c'était l'occasion pour tous ces pilotes de découvrir notre belle région à travers plusieurs sorties dont une à Bouillon notamment. Pour se reposer, le site du champ de foire à Libramont a servi de lieu de rassemblement et de dortoir sous tente. Musique, Food trucks, marché de pièces détachées et de vêtements vintage étaient également de la partie. Ce rassemblement, c'était aussi l'occasion d'un concours d'élégance de Lambretta, plusieurs remises de prix et la chance de pouvoir remporter une Lambretta nouvelle génération. Samedi soir, un grand repas a rassemblé tous les pilotes afin de clôturer ce week-end convivial entre passionnés de belles mécaniques anciennes.