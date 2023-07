Flémalle : des militants écologistes occupent le chantier de la centrale au gaz des Awirs

Mais contre toute attente, ce n’est pas la centrale qui a été “envahie”, mais le chantier de la future centrale au gaz des Awirs. “Vu que tout le monde pensait qu’on irait à Tihange, ils n’y avait pas beaucoup de policiers à Flémalle, détaille Léo, porte-parole de Code Rouge. On a donc pu rentrer assez facilement sur le site.”

À l’heure actuelle, les militants sont en train de s’installer. “On a prévu des tentes, et même de quoi s’enchaîner en cas de besoin. Notre but est de rester ici jusqu’à ce week-end.”

Quant aux policiers, “ils tournent autour du site, et un hélicoptère le survole. Mais pour l’instant, ils n’ont pas encore essayé de nous faire partir.”

Quand même une action à Tihange

En parallèle de cela, une action a également eu lieu à Tihange, mais beaucoup plus minime. En effet, quelques banderoles ont été déployées.

Banderole TIhange ©Doc

Pas pour le plaisir

Mais si le groupe Code Rouge met en place de telles actions, ce n’est évidemment pas pour s’amuser. En effet, s’ils s’attaquent au gaz pour les dangers qu’il représente pour la santé et au nucléaire pour le risque d’accident, «si un problème venait à survenir, les conséquences seraient catastrophiques vu la densité de la Belgique », les militants sont aussi bien remontés contre Engie qui «rackette» les Belges. «La gestion de la fin du nucléaire, qui inclut les déchets et le démantèlement des réacteurs, représente un coût de 40 milliards d’euros. Et Engie, n’en paiera que 23, ça veut dire que la Belgique, et donc les Belges, leur font un cadeau de 17 milliards d’euros.»

Il ajoute également que le chantier de la centrale au gaz des Awirs sera entièrement financé par l’Etat belge. «On fait encore un énorme cadeau à Engie, qui grâce à cette centrale pourra encore réaliser d’énormes bénéfices sur le dos des Belges.» Bref, «ils rackettent le contribuable après avoir racketté l’usager avec des factures exorbitantes !».