Football (P4A, tour final): Faimes B se sort du piège haneffois

Devant une belle petite assemblée, Faimes B ouvre la marque sur sa première occasion. Rihon, sur coup franc, distille un caviar à Vinchent qui trompe Derwael (1-0). Dos au mur, Haneffe s’installe pourtant dans le camp faimois et s’offre plusieurs belles occasions. La plus grosse des pieds de Laruelle qui oblige Bada à sortir le grand jeu.

Haneffe pousse de plus en plus. À la 37e, Boris François se fait faucher par Vinchent dans le grand rectangle. Monsieur Marangon désigne logiquement le point de penalty. Un penalty converti par Boris François (1-1). Coup de massue pour les Étoilés qui n’ont pas le temps de gamberger.

120 secondes plus tard, Hauteclair fait cavalier seul et envoie une belle prune dans les cages d’un Derwael impuissant (2-1). Un but qui a le don de réveiller les ardeurs des gars d’Alain Jeanfils qui s’offrent une nouvelle belle occasion juste avant de rentrer aux vestiaires.

Après la pause, la partie devient toujours aussi décousue. Haneffe, un brin plus expérimenté, envoie des longs ballons à Laruelle. Alors que chez les Faimois, on temporise. Le tournant du match survient à l’heure de jeu lorsque Laruelle se fait accrocher par Bada dans le grand rectangle. Monsieur Marangon reste de marbre. "Oui, c’est vrai, je le touche", reconnaît le gardien faimois. "Je ne comprends vraiment pas comment l’arbitre n’a pas sifflé. Ça influence la rencontre", déplore l’attaquant haneffois.

D’autant qu’à la 67e, Stiernon se voit brandir, logiquement, une deuxième carte jaune. Même en infériorité numérique, Haneffe ne lâche pas mais rompt physiquement. En fin de match, Faimes aurait pu alourdir la marque. Un succès poussif au vu de l’ensemble des occasions. Faimes B se rapproche, encore un peu plus, de la P3.

Arbitre : Frédéric Marangon.

Carte rouge : Stiernon (67e)

Cartes jaunes : François, Brugmans, Bucevic, Vinchent, Hauteclair, Augusto Marcos.

Buts : Vinchent (1-0, 5e), François (1-1, 37e), Hauteclair (2-1, 39e).

FAIMES B : Bada, Vinchent, Grossman, Brugmans, Cimino, Libens, Rihon, Jacques, Halleux, Massart, Hauteclair.

HANEFFE : Derwael, Fossoul, Pirotte, Laruelle, Derkenne, Bollette, Stiernon, François, Bucevic, Augusto Marcos, Radic.