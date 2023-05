Berloz-Verzenay: 40 ans d’un jumelage qui a démarré grâce au Manneken Pis

Mais comment est née cette fraternité entre les deux entités ? Et bien grâce au Manneken Pis, à Bruxelles. "En visite à Bruxelles, en 1973, Denis et Martine Secondé, un couple de Champenois, nous ont alpagués en rue pour nous demander où ils pouvaient voir le Manneken Pis, se souvient Joseph Roppe, alors conseiller communal à Berloz. Le contact est bien passé et nous sommes allés boire une bière ensemble. C’est ce jour-là que nous nous sommes promis de nous revoir !"

Le champagne de Verzenay est classé grand cru de Champagne. C’est donc tout naturellement qu’une fête du champagne a été organisée à Berloz. Une fête biennale devenue aujourd’hui tradition (lire ci-contre).

Joseph Roppe poussé par un diablotin de Verzenay ?

Bien entendu, en 40 ans de jumelage, il y en a eu des anecdotes. Joseph Roppe se souvient plus particulièrement de deux d’entre elles. "À Verzenay, une légende dit que tout le territoire est parsemé de “gaulliots”, c’est-à-dire de petits diablotins transformés en sorciers", raconte Cyrille Duterne, l’actuel maire de Verzenay venu à Berloz. Joseph Roppe enchaîne: "Je pense bien en avoir déjà rencontré lors d’une visite à Verzenay… J’ai fait une chute derrière la voiture de Cyrille. Ai-je été victime d’un de ses gaulliots ?", sourit le Berlozien.