À Marcinelle, un samedi musical en altitude

Habituellement inaccessible car toujours propriété privée, ce haut et large terril, qui surplombe notamment l’autoroute A503, est donc réquisitionné pour ce festival qui se veut toujours familial, avant tout. Les organisateurs soulignent: "C’est un pique-nique musical en altitude, qui durera de 13h au soleil tombé. C’est kids friendly et dogs friendly, il faut simplement prévoir de bonnes chaussures, de l’eau, le pique-nique et un k-way, juste au cas où." Un bar à bières sera accessible sur le site, l’entrée se fera via la rue des Hiercheuses.

Côté prestations musicales, la variété sera donc la norme.Les participants pourront se trémousser sur des concerts de Slamino, guitariste à la fois post-rock et cyberpunk; BERENGER2000, autodéfini comme "chanteur déménageur et bidouilleur" , ou encore Jahwar, qui mélange les sonorités du chaâbi maghrébin avec une folk inspirée par Nick Drake. Le reste du menu comprendra la musique expressive du trio Bow, les envolées psychédéliques de Hun Hun et le "troubadour postindustriel" Little Musgrave.

La tête d’affiche est, elle, assurée par Prins Zonder Carnaval & De Gilde feat. Dizzy Doux: ce trio joyeux s’est construit autour de celui qui aurait dû être élu prince du Carnaval de Schaerbeek en 2020, si le coronavirus n’avait pas annulé ce rendez-vous. Une manière décalée de revenir sur ces deux années de pandémie, en chansons.

Les organisateurs, dont la plateforme Le Vecteur, n’hésitent pas à insister, en guise de conclusion: "Le Panorama festival, c’est entrée libre pour tous, car la nature est gratuite!"