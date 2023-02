Braine reste invaincu et signe un 14/14

Dès l’entame du match, Braine a pris les devants (11-20 après 10 minutes), mais les Namuroises se sont accrochées et ont resserré leur défense. "De notre côté, on a raté des paniers faciles, regrettait Laurent François. À la mi-temps, tout était à refaire."

Le marquoir indiquait 33-33. Un chassé-croisé débutait entre les deux formations. Mais c’est finalement Braine qui allait émerger (65-79). "On a dû puiser dans nos réserves et se faire mal, confiait le coach brainois. Namur nous a donné du fil à retordre. Heureusement, Febrissy et Marblie ont bien alimenté le marquoir en seconde période. Je suis très content de la victoire. On repousse encore d’une semaine notre brevet d’invincibilité."

Pour fêter son 14/14, l’équipe brainoise a clôturé sa journée dominicale par un resto. "Cela montre la cohésion qu’il y a dans cette équipe."