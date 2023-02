Braine en finale de la Coupe de Belgique: « C’est une belle satisfaction »

Fatiguées par un mois de janvier éreintant en termes de rencontres (championnat – Coupe d’Europe) et à peine rentrées d’un déplacement en minibus à Angers, les Brainoises n’ont pas livré leur meilleure prestation de la saison face au rival namurois, mais elles ont fait le "job" en gérant les débats et en s’adjugeant une place en finale.

L’absence de l’Américaine Wilson dans les rangs namurois a sans doute facilité la tâche de Braine qui devait composer sans sa shooteuse, Reka Lelik. Bien que le coach brainois ne soit pas du même avis: "On s’attendait à ce que Wilson joue et son absence nous a finalement posé beaucoup de soucis. Le ballon circule mieux sans elle et c’était plus compliqué à défendre sur zone sans elle au jeu."

La zone est devenue une habitude dans les rangs brainois cette saison et elle continue à poser des soucis aux adversaires qui tentent pourtant de bien s’y préparer. "Oui on était bien préparé sur leur zone mais on n’a pas toujours pris les meilleures options, regrettait le T2 namurois, Lionel Dorange. Les Brainoises étaient très physiques. C’est une de leur force. On a pu trouver des solutions par moments mais pas pendant quarante minutes malheureusement."

Un 15-0 qui a fait mal à Namur

Les Namuroises avaient pourtant bien débuté la rencontre, tenant tête à l’équipe locale le premier quart temps (21-19). Mais la zone brainoise empêchait Namur de trouver des solutions offensives à l’intérieur. Braine enfonçait le clou par des transitions rapides et une belle réussite à distance. Résultat: un 15-0 (37-22) qui ruinait les espoirs namurois. "Le deuxième quart temps a été compliqué pour nous, confirmait l’assistant-coach namurois. On a finalement couru derrière le score tout le match. On est bien revenu en fin de rencontre, mais Braine est une équipe très solide et bien organisée. Les Brainoises ont fait ce qu’on n’a pas réussi à faire, à savoir mettre le coup d’accélérateur au bon moment."

Fortes d’un avantage de 20 points (63-43) peu avant d’entamer le dernier quart, les joueuses de Frédéric Dusart ont quelque peu relâché la pression, laissant Namur revenir à 9 points (68-59), mais sans danger réel. "Est-ce que je peux en vouloir aux filles à plus vingt de se relâcher… On n’a jamais tremblé, confiait le stratège brainois. Les Namuroises ont joué leur va-tout dans le dernier quart et elles ont mis les paniers qu’elles n’ont pas mis en première mi-temps. Leur retour est anecdotique. On est en finale et c’est une belle satisfaction. Cela permet de digérer un peu l’élimination en EuroCup."

Braine va désormais pouvoir souffler un peu avec la trêve internationale. "On est tous un peu KO et fatigué mentalement et physiquement. Je leur ai donné congé jusqu’à vendredi."

Quatre joueuses vont cependant rejoindre leur équipe nationale respective en vue des deux derniers matchs de qualification pour l’Euro 2023 : Uro-Nilie (Ukraine), Tadic (Croatie), Kroselj (Slovénie) et Lelik (Hongrie) qui ne sera toutefois pas alignée en raison de sa blessure.

La finale le 11 mars

La finale de la Coupe de Belgique se jouera le samedi 11 mars. Braine affrontera le vainqueur de la confrontation entre Kangoeroes Malines et Willebroek.

Quarts temps: 21-19, 21-11, 21-15, 9-17.

BRAINE (19/32 à 2 pts, 6/24 à 3 pts, 16/22 LF, 51 rbds, 16 ass., 16 ftes): KROSELJ 12 (2x3), Leblon 7 (1x3), SARR 12, TADIC 4, URO-NILIE 12 (1x3), LINDSTROM 14 (2x3), Devos 2, Fogg 9.

NAMUR (14/37 à 2 pts, 8/31 à 3 pts, 10/16 LF, 31 rbds, 15 ass., 19 ftes): Matthys 0, DEFOSSET 5, DOSSOU 10 (2x3), Saucin 8, RUPNIK 12 (3x3), Boosten 0, ZELNYTE 11 (2x3), WHITTED 14 (1x3), Carpreaux 2.