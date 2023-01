Sa présence, sa capacité à créer des espaces et sa créativité sur le parquet auraient soulagé ses équipières, souvent empêtrées dans la défense française lors des vingt dernières minutes. La Hongroise s’est mal réceptionnée sur son dernier shoot avant la mi-temps (32-28), a été accompagnée au vestiaire par le kiné et n’est plus réapparue.

On ignore la gravité de l’éventuelle blessure et la durée de l’indisponibilité de l’indispensable poste 2. C’est déjà en raison d’une douleur aux ischios que la joueuse avait été épargnée dimanche au Spirou Ladies. "C’est un gros coup dur", observait le coach Dusart. "Avec sept ou huit orteils, on ne tient déjà pas fort debout dans ce match, mais sans Reka, on a perdu notre gros orteil."

Le mentor nordiste était dans l’expectative concernant sa joueuse-phare: "Est-ce qu’on pourra compter sur Lelik mercredi prochain en France ? J’ai un gros doute."