Lisa Marblie a accompagné Braine en EuroCup: « C’était vraiment incroyable »

Une expérience unique qu’elle n’est pas prête d’oublier. "J’ai adoré ces trois jours en compagnie des joueuses professionnelles, poursuit celle qui réside à Nivelles. C’était vraiment incroyable sur comme en dehors du terrain. Je me suis sentie entourée et bien intégrée dans le groupe. Je ne m’imaginais pas que c’était comme cela. Les joueuses m’ont donné plein de conseils et j’ai beaucoup appris. Le fait que ce soit à l’étranger, ça rapproche encore plus. J’ai vraiment été impressionnée."

En plus de ses entraînements avec la R2 et ceux du centre de formation, Lisa suit aussi certains entraînements de l’équipe de TDW1 de Braine. "Je m’entraîne avec les joueuses professionnelles deux à trois fois par semaine et tous les jours en période de congés scolaires. C’est chouette ce que Braine a instauré pour les jeunes avec l’Académie. J’avais fait un premier passage à Braine il y a cinq ans mais il n’y avait pas spécialement d’ambition pour la R2 et pour les jeunes joueuses. J’étais alors partie à Namur. Aujourd’hui, il y a la volonté de faire monter les équipes comme la R2. Il y a aussi un bel encadrement qui est mis en place et c’est chouette de voir de plus en plus de jeunes sur le banc de D1."

Et Lisa espère dans quelques années faire partie intégrante de l’équipe première. "Oui c’est mon ambition, même si je veux aussi pouvoir mener à bien mes études. J’aimerais entamer des études de vétérinaire et je sais que combiner les deux ne sera pas simple. Je verrai comment cela se passe et si je dois faire des sacrifices, j’aviserai."

En attendant, Lisa Marblie pourrait aussi glaner quelques minutes avec la TDW1 qui sera opposée à Courtrai ce samedi devant une salle que l’on annonce comble en raison du rassemblement du Christmas basket. Pour l’occasion, l’initiateur Gérard Legrand a prévu une série d’activités dès 17 h. On note également la présence des Barjots Dunkers et celle de l’animateur de Radio Contact Olivier Arnould.