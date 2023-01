Un bilan à mi-parcours résolument positif pour la Castors Braine Académie

Bien renforcée quantitativement et qualitativement, la R2 est invaincue avec douze succès de rang. "On ne saurait pas faire mieux. Au niveau de la manière, on ne doit rien à personne. L’objectif reste d’atteindre les play-off en terminant dans les quatre premiers. On a creusé une belle avance mais on n’oublie pas qu’on aura huit déplacements au second tour."

Les Castors R2 recommencent avec trois déplacements de rang, le premier aura lieu le 15 janvier à Quaregnon. "Notre P1 fait partie intégrante de notre projet global de formation. Ce n’est pas une équipe à part, leur troisième place le prouve. À terme, on a envie d’avoir une équipe en R1 et une autre en R2."

Le coordinateur se félicite de l’intégration des jeunes aspirantes dans le nouveau pôle récemment créé. "Alice Devos, Maëva Febrissy, Lisa Marblie et Nina Robert sont les onzième, douzième, treizième et quatorzième joueuses de la TDW1, vu qu’il y a dix joueuses professionnelles devant elles. Elles s’entraînent avec le noyau pro et on les voit sur le banc. Elles ont d’ailleurs eu droit à dix minutes de temps de jeu face à Laarne. Marblie va accompagner le groupe en EuroCup en Turquie en janvier (c’est déjà le cas de Febrissy qui était du voyage lors des matchs de groupe, NDLR). Ce sont des situations qui n’existaient pas l’an dernier."

Les autres équipes de l’Académie valent aussi leur lot de satisfaction: "Les U14 sont quatrièmes et joueront dans une poule du milieu. Nos U15 et U17 finissent deuxièmes, elles sont donc reversées dans une poule avec les meilleures, ce qui vaudra de belles affiches au second tour.Nos U19 sont quatrièmes, elles ne disputeront pas le prochain tour avec les Natio naux. Ce n’est pas une déception. Nous avons fait le choix de privilégier les équipes R2 et P1. Mais elles sont quand même en demi-finale de la Coupe AWBB. Ce sera le 29 janvier à Natoye face à Namur. Une finale serait super d’autant qu’on vient de récupérer Maëva Febrissy qui est qualifiable."

Une draft en mars

Notamment parce que les catégories au niveau de l’AWBB vont peut-être évoluer, aucune décision n’a encore été prise concernant la saison prochaine. Si le club proposera une draft en mars 23, l’idée de continuer à bâtir avec les forces en présence domine. "Les filles qui sont là sont méritantes et ont du talent. On a envie de continuer à travailler avec celles qui sont là. La draft ne vise qu’un objectif qualitatif."

Les coachs aussi devraient demeurer en place. "Laurent François est encore sous contrat jusqu’en 2024. Les coachs Brismée, Lumley et François collaborent bien. On va discuter au mois de janvier avec eux. On a tous intérêt, je crois, de travailler ensemble. La direction est donnée. Le but n’est pas de changer. Braine, c’est du collectif, du travail mais aussi un état d’esprit", conclut Gérard Legrand.