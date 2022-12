Reka Lelik (Castors Braine) dans le Top 5 des meilleures joueuses : « C’est le genre de joueuse dont tous les coachs rêvent »

Reka vit pour le basket, c’est sa vie comme elle aime le dire. Une joueuse décrite par son coach comme un modèle de professionnalisme. "C’est le genre de joueuses dont tous les coachs rêvent, note Frédéric Dusart. J’ai vu passer beaucoup de joueuses dans ma carrière et Reka fait partie de mon Top 5 en termes de talent, de professionnalisme et d’état d’esprit. Elle est aussi très polyvalente. Je peux la faire jouer au poste 3, au poste 2 et même au poste 1. Samedi, en l’absence de notre meneuse Tadic, je lui ai demandé si elle voulait que je lui montre les systèmes sur le poste 1 et elle m’a répondu: ‘’pas besoin, je les connais’’. Cela fait deux ans que je la suis et que je la sollicite pour venir à Braine. Je ne suis pas du tout surpris par sa progression."

Pour Reka, cette première expérience à l’étranger constitue un beau tremplin dans sa carrière. "Je me sens vraiment bien à Braine. C’est une équipe avec onze nouvelles joueuses et je suis surprise de la rapidité avec laquelle la mayonnaise a pris."

Éliminée la saison dernière au stade des poules avec son club du Ludovika-FCSM Csata, la jeune hongroise veut cette fois aller plus loin en EuroCup. "Je veux vraiment passer en seizièmes de finale avec Braine, lance Reka arrivée ce mardi avec la délégation brainoise dans la ville espagnole de La Seu d’Urgell. Et on peut aller chercher cette victoire ce mercredi contre Cadi La Seu si on parvient à ne pas se laisser dominer physiquement. L’important est d’y croire."