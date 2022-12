Braine sera privé de sa meneuse pour la venue de Waregem

C’est un coup dur pour Braine avant de disputer un match capital en EuroCup, mercredi, à Cadi La Seul (Espagne). "Si je ne sais pas ce qu’elle a précisément, je ne la ferai pas jouer mercredi non plus. Cela pourrait être le ménisque", précise Frédéric Dusart.

Avec l’absence prolongée de Bogicevic, le stratège français ne dispose plus que d’une meneuse (Emmeline Leblon) pour la venue de Waregem en championnat, ce samedi soir. "Il va falloir rééquilibrer l’équipe et je vais faire glisser Reka Lelik ou Aleksandra Kroselj au poste 1, tout comme Jessica Lindstrom redescendra au poste 3."

Sur papier, les Castors ne devraient toutefois pas être inquiétés par une l’équipe flandrienne qui présente un bilan de quatre victoires pour quatre défaites. "Si on joue avec le même sérieux que mercredi face à Grengewald (victoire 115-66, NDLR), on devrait lui poser des problèmes, poursuit Frédéric Dusart. Ce qui est intéressant, c’est que Waregem est une équipe qui joue avec beaucoup d’intensité, et c’est bien en vue de préparer notre déplacement à Cadi La Seu."

En cas de succès ce samedi, Braine signerait un 8/8 en championnat.