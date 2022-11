R2 messieurs: les Castors de Braine contre les Éléphants de Maffle, un choc qui va faire mal

Maffle est une machine bien huilée. Et pour cause. "C es quatre dernières années, Maffle a dominé le championnat du Hainaut. Elle a même été championne mais à refuser de monter en régionale, détaille le coach des Castors. Mais cette équipe a très largement le niveau R2, depuis longtemps, et elle est coachée par quelqu’un qu’on ne présente plus: Pat Verdun. Maffle, c’est franchement une équipe dont je me méfie énormément."

Après un timide départ en championnat, les Éléphants ont trouvé leur rythme de croisière. Au pont qu’ils peuvent entrevoir, aujourd’hui, de se retrouver en play-off. "Ils sont sur une bonne dynamique et sont à 5 victoires sur les 6 derniers matches, estime encore Gianni Maren. Je pense qu’ils ont trouvé leur rythme dans la division et je m’attends à un match assez physique avec, à mon avis, un rythme qui risque d’être souvent cassé avec de très nombreux changements de défense. Ce ne sera pas facile de manœuvrer contre cette équipe. Nous avons bien travaillé cela, cette semaine, à l’entraînement, avec beaucoup d’intensité offensive et défensive pour justement être prêt pour ce match."

Les Brainois seront au complet pour défendre, ce vendredi soir, leur brevet d’invincibilité dans ce championnat.