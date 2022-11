Le coach de Braine avant le match d’EuroCup à Saragosse : « Peu de gens vont miser sur nous et pourtant… »

Une semaine plus tard, à l’aube d’affronter le grandissime favori du groupe I en EuroCup, le coach apparaît plus serein et calme. "Saragosse a une équipe du niveau EuroLeague. Peu de gens vont miser sur une victoire de Braine, mais justement, je pense qu’on peut créer une surprise. On a l’occasion de jouer sans pression et de manière libérée. Certes, ce sera compliqué, mais on n’a rien à perdre."

Au match aller, à l’exception du troisième quart temps (15-32), Braine avait tenu tête aux Espagnoles. En sachant que Saragosse avec son 3/3 est déjà qualifié (un relâchement est possible), les Brabançonnes ont les capacités d’infliger une première défaite à domicile à l’actuel deuxième du très relevé championnat espagnol. "La clé du match sera mentale et physique, poursuit le stratège français. On a bien analysé les erreurs du match aller où on a notamment laissé trop d’espaces à des joueuses comme Fiebich, Ortiz ou encore Tate. Si on parvient à corriger cela, qu’on arrive à tenir le rythme et à les accrocher, tout est possible."

D’autant que les Brainoises pourront compter sur la présence d’un petit groupe de supporters (une trentaine de Brainois) qui a promis de se faire entendre dans le Pavillon Prince Felipe, une salle d’une capacité de plus de 10 000 spectateurs située au cœur de la ville.