Bernard Wilkin, Robin Schafer et Tony Pollard, éminents spécialistes du champ de bataille, ont présenté une nouvelle théorie complétée de témoignages qui laissent peu de place au doute. Ils remettent en perspective ce que nous pouvions avancer jusque-là sur le destin des ossements de Waterloo. L’industrie sucrière locale, bien plus que la production d’engrais pour le Royaume-Uni, semble avoir eu un impact d’importance sur les fosses de Waterloo et les restes de ceux qui y sont tombés.

Cette découverte pourrait permettre de mieux comprendre les raisons qui empêchent aujourd’hui de localiser certaines fosses pourtant identifiables dans des témoignages d’après juin 1815.

Cela ne doit pas éluder l’impact mémoriel du champ de bataille, sanctuaire à ciel ouvert où des milliers d’hommes de toutes nationalités et de chevaux ont perdu la vie.

Le Mémorial de la bataille de Waterloo 1815 et l’Association Belge Napoléonienne présentent la première conférence donnée par Bernard Wilkin après son incroyable découverte ce jeudi 10 novembre à 18 h 30.

Où sont passés les corps des soldats tués à Waterloo ? Cette question est sur les lèvres des historiens qui ont étudié sur les suites de la bataille. Il est établi que les morts ont été principalement enterrés à la hâte dans des fosses communes. Mais malgré l’abondante documentation permettant de situer les emplacements des charniers, les archéologues peinent à trouver le moindre reste humain.

Deux squelettes seulement ont été découverts entre 2012 et 2022 et ce, malgré des techniques toujours plus perfectionnées.

Utilisant à la fois l’histoire et l’archéologie, Bernard Wilkin, docteur en histoire et chef de travaux aux Archives de l’État en Belgique, viendra exposer la théorie développée par son équipe multidisciplinaire et l’étayera au travers de nombreuses sources inédites, de témoignages multiples et de découvertes archéologiques récentes.

Cette conférence est organisée au Mémorial de la Bataille de Waterloo 1815, route du Lion, Braine-l’Alleud. Participation: 8 €. Réservation obligatoire.