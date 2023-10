Tubize - Clabecq: le projet de voirie cycliste va voir le jour et sera largement subsidié

Pour les cyclistes et piétons, ce tracé ne sera pas le plus court. Ils auront toujours la possibilité d'emprunter la rue des Forges dans un sens ou la rue de la Déportation, pour gagner quelques décamètres. Par contre, la nouvelle voirie sera nettement plus calme, grâce à l'interdiction de circuler pour les véhicules. Une sorte de RAVeL. Avec une largeur suffisante pour voir les différents utilisateurs se croiser, sans le moindre souci.

Ce dossier s'inscrit en fait dans l'appel à projets 2020 "communes pilotes Wallonie cyclable". Il bénéficiera donc d'un subside de 750 000 euros alors que le budget total s'élève à près de 1,2 million d'euros. Un montant qui aurait été nettement plus élevé si les terrains n'appartenaient pas à la Ville et à l'intercommunale inBW.

Une enquête publique s'est déroulée, du 23 mai au 21 juin. Dix-huit réclamations ont été envoyées : demande de maintenir une servitude de passage pour l'accès aux PMR, corbillards et véhicules de secours à l'église protestante (rue des Forges) ; le tracé était jugé trop sinueux ; plaintes concernant le relief du sol et à la suppression d'emplacements de parking à proximité de l'église protestante ; les riverains s'interrogent également sur la sécurisation prévue et s'inquiètent de la préservation de la nature en intérieur d'îlot, avec l'empiètement sur les potagers collectifs. Ils regrettent également que la faune et la flore locales n'ont pas été prises en compte.

Les autorités répondent à ces courriers que le tracé n'est pas le plus court mais est nettement plus agréable, avec l'installation d'un panneau F99. Cet itinéraire a été conçu de manière à empiéter le moins possible sur les jardins et espaces verts. "Il suit un talus existant le long des parcelles." Et concernant le relief : "la différence de niveaux qui sera présente sur le chemin cyclable est représentative de la topologie de l'endroit. Le quartier des Confluents étant en contrebas par rapport au centre-ville, cela est inévitable. La forte pente de la rue de la Déportation sera évitée par le biais de ce tracé qui comportera une légère pente à certains endroits."

Ce projet sera probablement complété dans les années à venir. Les cyclistes aimeraient en effet qu'un ancien pont, dit le pont des Amoureux, soit réhabibilité pour donner un accès plus direct au canal, depuis le centre. Cet itinéraire serait plus court que celui présenté au conseil. Sauf que pour mener à bien ce dossier, les autorités devront trouver un terrain d'entente avec les différents acteurs, propriétaires des emprises.