Prolongation de Doel 4 et Tihange 3 - Le risque d'un cadeau empoisonné pour les générations futures

Il est toutefois important de rappeler que notre parc nucléaire n’est plus d’une première jeunesse. Doel 4 et Tihange 3, après 40 ans de service, devaient d’ailleurs être déconnectés du réseau à l’horizon 2025. Et qu’il faudra sans doute se poser la question d’une prolongation supplémentaire dans les années à venir.

Mais si Tchernobyl et Fukushima avaient contribué à l’émergence d’un scepticisme face aux avantages du nucléaire, la guerre en Ukraine et le besoin de décarbonation de l’économie ont radicalement changé la donne. Pas étonnant dès lors qu’une partie de la classe politique et de l’opinion publique est passée d’un alarmisme antinucléaire à un pragmatisme énergétique.

Cette prolongation de Doel 4 et Tihange 3 sera-t-elle pour autant avantageuse pour le consommateur et, de facto, pour le contribuable belge ? Même avec des panneaux photovoltaïques, Madame Soleil serait bien incapable de répondre à cette question.

Par contre, il semble certain que la fixation définitive du coût demandé à Engie pour la gestion et le stockage des déchets nucléaires place désormais l’État, et donc le gouvernement, dans une obligation de changer son fusil d’épaule. En matière de gestion des déchets irradiés, les gouvernements qui se sont succédé ont toujours préféré opter pour une gestion à la petite semaine. Si l’on veut éviter que les coûts inhérents à ceux-ci ne deviennent l’un des plus grands scandales des prochaines décennies, il va donc falloir se mettre à travailler et à réfléchir sur le long terme. La condition sine qua non pour que cet accord visant à prolonger deux réacteurs ne se transforme pas en cadeau empoisonné pour les générations futures.