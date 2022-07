L’Ôthentique, de Florent Collignon et de son épouse Maïté Bilas, est situé dans la rue la plus passante de Han-sur-Lesse, dans ce qui fut une ferme et qui a pris des airs contemporains pour se démarquer complètement des tavernes aux menus trop touristiques. Élégant bardage de bois, ronds d’acier Corten pour dessiner comme trois grandes assiettes sur le mur. La maison est à juste titre labellisée "Table du terroir". Le chef fait ses courses au plus près pour donner du vrai et du local à ses plats. Homard du vivier servi en salade avec agrumes et pommes vertes, pièce de bœuf élevé à Patignies grillée au feu de bois, volaille de Noirefontaine enrichie de burrata et truffe… Bières de la brasserie de la Lesse, à Éprave, dont la Marie Blanche qui apporte sa fraîcheur et ses notes d’agrumes au risotto d’asperges et crevettes grises. Cin’Kin Gin au potiron bleu ou aux cerises, élaboré à Ciney.

L’Ôthentique, rue des Grottes, 15, à Han-sur-Lesse. Lunch à 27 €. Menus de 40 à 65 €. Fermé lundi soir, mardi, mercredi et samedi midi. Réouverture ce mardi 19 juillet, après congés. 084/ 40 19 39

2. Tout au bord de la rivière

Cette enseigne s’amuse à jouer sur les mots et elle a bien raison puisque ses tables sont posées tout au bord de la Lesse et permettent de s’évader du quotidien, le temps d’un repas agréable. C’est le restaurant d’Olivier et Caroline Michel, des gens d’ici, lui en cuisine et elle en salle. L’étape est sympathique: l’atmosphère est campagnarde et familiale, le chef a du caractère et les plats sont soignés. Côte à l’os béarnaise, truite aux amandes, vitello tonnato, brochette de scampis, baby homard grillé, porc ibérique façon Blackwell, filet de bar au chorizo… Déjà du chevreuil à partir du 15 juillet, tiré au pirsch, cuit en papillote et parfumé au thym. On mange dans la véranda et sur la jolie terrasse fleurie, au pied de laquelle coule et murmure la rivière. Compter une cinquantaine d’euros pour le complet: mises en bouche, entrée, plat et dessert. Le lundi, midi et soir, menu de trois services à 38 €.

Lesse Capade, rue de la Carrière, 155, à Resteigne. Fermé mardi, mercredi et jeudi. 084/344007 et 0495/61 54 16

3. Une table sympa et royale

La maison est posée comme un aimable cottage fleuri au milieu du village. C’est le restaurant de Virginie et Michel Delgoffe, elle en cuisine, lui en salle et en cave. Ils sont de Bruxelles et de Waterloo et se sont installés ici, il y a plus de 25 ans, sur un coup de cœur pour le charme du lieu. Jolie terrasse pour un agréable déjeuner sous la glycine. Salle à manger sous les vieilles poutres, tables comme on en trouvait chez les grands-mères. Bons plats d’ici et de toujours inscrits à l’ardoise: rognons à la moutarde, filet de porc au miel, magret aux cerises et à la kriek, cuisses de grenouilles, poularde à la trappiste de Rochefort, tarte Tatin… Collection de boîtes à biscuits en métal racontant la famille royale depuis les années trente. Avec une pièce qui a une valeur particulière puisqu’elle est à l’effigie d’Albert II enfant et a été offerte par Paola. Un roi et une reine qui, autrefois, avaient ici leurs habitudes.

Auberge du Bief de la Lesse, rue du Bief, 1, à Villers-sur-Lesse. Fermé lundi et mardi (sauf fériés). 084/378421.

4. Dans la paix d’un vallon

Cette auberge ardennaise de tradition est bien posée sur ses terres, au grand calme, dans la paix d’un vallon où un ruisseau court se jeter dans la Lesse. Hôtel tout confort, pour ceux qui aiment la piscine et le sauna comme pour ceux qui préfèrent la promenade ou la pêche. Salle à manger avec vue sur le parc, la prairie et les grands sapins. Pour les carnivores: ris et mignon de veau ou filet de bœuf avec un gratin de pommes de terre et courgettes… Pour ceux qui aiment la mer: saumon mi-cuit ou aile de raie… Pour les végétariens: cannelloni farcis de carottes et pois chiches, galette de polenta sur une salade de haricots… Au bar, les amateurs trouveront la collection complète des bières certifiées "Authentic trappist product", soit 26 étiquettes. En plus des belges bien connues: l’italienne Tre Fontane, l’américaine Spencer, l’anglaise Tynt Meadow…

Le Moulin de Daverdisse, rue de la Lesse, 61, à Daverdisse. Menus de 36 à 75 €. Restaurant fermé le lundi midi. 084/ 38 81 83