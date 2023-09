US Open: Coco Gauff remporte le premier Grand Chelem de sa carrière aux dépens d'Aryna Sabalenka

Coco Gauff (WTA 6) a remporté l'US Open de tennis, samedi à New York. L'Américaine de 19 ans a terrassé la Bélarusse Aryna Sabalenka, 2e joueuse mondiale, pour s'offrir le premier sacre de sa carrière en Grand Chelem, et ce à domicile. Elle s'est imposée en trois manches et 2h06, 2-6, 6-3, 6-3.