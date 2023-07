”Je suis à deux doigts de chialer” : les adieux de la Belge Charline Vanhoenacker ce vendredi 30 juin 2023

”On sera resté en poste plus longtemps que François Hollande”

”Neuf ans les amis, neuf ans. Et on ne s’attendait pas à une telle longévité, sur le papier on avait vendu un truc qui disait : ’Deux Belges et un type de mauvaise foi’. Et pourtant, on sera resté en poste plus longtemps que François Hollande”, a indiqué Charline Vanhoenacker. “Comme quoi rester fidèle à ses valeurs, c’est mieux pour durer. Cette émission s’est d’abord appelée’Si tu écoutes j’annule tout’et je crois que la nouvelle direction a un tout petit peu trop pris cette phrase au premier degré. C’était en référence à Sarko. Adèle, ce n’était pas un conseil pour gérer la station. On a foiré”, a-t-elle lancé à l’adresse de la directrice de France inter, qui a pris la décision d’arrêter l’émission. Une direction qui a évidemment reçu des piques tout au long de l’émission. Les autres chroniqueurs ne se sont pas privés. On notera notamment celle de l’humoriste Waly Dia : “France Inter, ils mettent des blancs à la place des noirs, c’est l’inverse de Disney.”

”On est tous un petit peu tristes aujourd’hui et j’ai une pensée pour toutes celles et tous ceux qui sont dévastés par l’arrêt de l’émission. C’est le passage chaud de la chronique, je suis à deux doigts de chialer”, a-t-elle dit. “Mais nous ne sommes pas les seuls à souffrir. Je pense notamment à Gérald Darmanin qui nous voit partir avant d’avoir eu le temps de nous dissoudre.”

”C’est le moment de m’adresser à la troupe donc ça ne va pas être facile pour moi. Il va falloir que je pense très fort à Éric Ciotti avec un slip sur la tête. Vous avez pu percevoir à travers la radio que je suis entourée de gens drôles, cultivés et talentueux. Et dans l’intimité, ils sont aussi doux, curieux, émouvants, intelligents…”, a ajouté la Belge. “Si on a résisté aux rigueurs du contexte politique, c’est grâce à vous tous, auditeurs, auditrices. Est-ce que vous serez là le dimanche ? Peut-être que ce n’est que le début.”

Après 10 minutes de standing ovation, les chroniqueurs ont salué telle une troupe de théâtre le public présent. À la rentrée ils seront en direct le dimanche soir.

En direct le 3 septembre

”On se retrouve le dimanche 'Jour du JDD, fuck Bolloré' le 3 septembre à 18h en direct et en public depuis l’auditorium de Radio France”, a précisé Charline Vanhoenacker sur Twitter.