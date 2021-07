Liège demande aux riverains de la Meuse d’évacuer la ville et tous les promeneurs doivent quitter la Cité

La bourgmestre faisant fonction de Liège, Christine Defraigne, demande aux Liégeois habitant sur les bords de Meuse de quitter leurs habitations.

Le niveau de l’eau ne cesse de monter sur Liège.

Selon les dernières informations et les estimations communiquées par la Région wallonne, il pourrait monter de 1m50 au-dessus du niveau actuel dans les prochaines heures.

La gouverneur f.f et les autorités de la Ville de Liège demandent aux habitants de Liège (quartiers de Coronmeuse, Saint-Léonard, Outremeuse et centre-villes) qui ont encore la possibilité d’évacuer de le faire. Il leur est conseillé de se diriger vers les hauteurs de Liège.

Si l’évacuation n’est plus possible, il est recommandé aux citoyens de monter à l’étage et de ne prendre aucun risque.

Toutes les personnes qui se trouvent sur le territoire de la Cité ardente doivent quitter Liège.

Les commerces doivent fermer. «La situation de crise est exceptionnelle et la solidarité doit primer», précisent les autorités.