La Ville de Huy prend des mesures de précaution

À quelques heures du premier coup de sifflet, l’effervescence belge et italienne se fait ressentir. Afin de garantir une ambiance festive et la sécurité des sympathisants des deux équipes, la Ville de Huy a préféré prendre quelques dispositions. «J’ai pris deux ordonnances de police pour garantir la sécurité de tous et permettre à chaque citoyen de profiter de l’ambiance du match dans de bonnes conditions, confie le bourgmestre f.f., Éric Dosogne. Nous avons renforcé les forces de police et ajouté des poubelles supplémentaires sur la Grand-Place. »

Du vendredi 2 juillet à 22 h jusqu’au samedi 3 juillet à 1 h, le stationnement des véhicules sera interdit avenue des Ardennes des deux côtés de la chaussée y compris sur les parkings. La circulation sera également interdite dans la même zone de 22 h à 1 h. Il s’agit d’éviter la formation d’un cortège de voitures dangereux à cause de la proximité avec les piétons.

Du vendredi 2 juillet à 20 h au samedi 3 à 1 h, les établissements Horeca ainsi que les établissements restant ouverts au-delà de 21 h ne pourront proposer à la vente des boissons enivrantes et alcoolisées dans des contenants en verre et ce afin d’éviter d’éventuels débordements. «En ce qui me concerne, je supporterai la Belgique et je mise sur un score de 3-1 en faveur de notre équipe», conclut le bourgmestre avec le sourire aux lèvres.