VIDÉO | Sciensano analyse la situation en Belgique: «Nous sommes sur une crête, il y a encore moyen de ne pas tomber»

Tandis que tous les indicateurs stagnent à peu près tous à l’approche des fêtes de fin d’année et qu’un comité de concertation se réunit ce vendredi pour décider d’un renforcement ou non des contrôles et/ou des mesures, Sciensano analyse les dernières tendances de l’épidémie en Belgique.

Comme chaque vendredi, l’institut scientifique de Santé publique Sciensano a analysé les derniers chiffres de l’épidémie de coronavirus pour la Belgique.

Le docteur Yves Van Laethem observe ainsi que «l’augmentation du taux de contamination se poursuit et se propage dans tous les groupes d’âge et la plupart des provinces du pays. Le nombre d’hospitalisations stagne, tandis que celui des décès continue de diminuer, mais de manière moins importante que précédemment.»

L’institut scientifique de Santé publique note ainsi une augmentation du nombre de cas de 12% par rapport à la semaine précédente: une augmentation qui s’accélère, essentiellement en Flandre (+16%) et en Wallonie (+7%).

La situation dans les provinces wallonnes et à Bruxelles

Province de Luxembourg: -4%*

Province de Liège: +1%*

Province du Hainaut: +8%*

Province du Brabant wallon: +13%*

Province de Namur: +23%*

* par rapport à la semaine précédente

À Bruxelles, le nombre de nouveaux cas positifs diminue (-5%) mais cette diminution est moins prononcée que lors des semaines précédentes.

On constate une forte augmentation chez les 0-9 ans: «Cela semble spectaculaire, mais…»

Si l’augmentation du nombre de cas se fait ressentir dans toutes les catégories d’âge de la population, c’est au sein de celle des enfants (0-9 ans) qu’elle est la plus sensible: +34%

Mais le docteur Van Laethem nuance l’importance de ce chiffre: «Cela semble spectaculaire, mais nous venons d’une part de valeurs qui sont extrêmement basses suite à la fermeture des écoles lors du congé prolongé de Toussaint; d’autre part, les contaminations dans cette tranche d’âge correspondent à un nombre trois fois moins élevé que celui de la population en général. Aussi, si on se fige aux données fournies par le secteur de l’enseignement, l’absentéisme chez les élèves et dans le corps enseignant est tout à fait normal par rapport à un mois de décembre ordinaire, il n’y a donc pas d’emballement de la situation à la veille des 15 jours de vacances qui, logiquement, devraient jouer un rôle dans le ralentissement.»

Une stagnation générale dans tous les indicateurs

Au niveau des hospitalisations, Yves Van Laethem observe une situation qui tend à stagner: «Nous plafonnons avec une diminution de -2% de nouvelles entrées dans les hôpitaux (de 188 la semaine précédente à 180 cette semaine).» L’augmentation d’hospitalisation la plus forte est observée en province d’Anvers (+ 27%).

Au total, 2 687 patients sont actuellement hospitalisés pour cause de Covid-19, dont 561 en soins intensifs.

Cette tendance à la stagnation s’observe également au niveau du nombre de décès, qui diminue toujours, mais moins fortement que ces derniers temps: cette semaine, Sciensano a relevé une moyenne de 93 décès par jour (-6% par rapport aux données de la semaine précédente).

«Sur une crête»

«La mobilité du virus a elle aussi plutôt tendance à stagner, voire à remonter un petit peu, observe encore Yves Van Laethem. Cela signifie qu’il existe un trop grand nombre de contacts potentiels entre individus. Nous sommes en quelque sorte sur une crête. Soit on continue ainsi sans glisser, soit on glisse vers des chiffres plus préoccupants. Pour certains, cette tendance est déjà présente, mais nous pensons tous qu’il y a encore moyen de se rattraper et ne pas tomber dans des chiffres qui engendreraient la nécessité de nouvelles mesures plus fortes.»

Rappelant l’importance des «petits gestes» (ex.: «prendre son téléphone plutôt que de rencontrer quelqu’un», «repousser un rendez-vous à une date ultérieure»), Yves Van Laethem a utilisé le célèbre dicton «les petits ruisseaux font des grandes rivières» pour exprimer les attentes des scientifiques à l’égard de la population, «où de nombreuses personnes restent motivées à l’idée de respecter les règles mais ne se rendent pas toujours compte de certains risques qu’ils prennent.»

Maisons de repos: 56% des décès totaux en Belgique dus au Covid-19

Enfin, Yves Van Laethem est revenu sur la situation dans les maisons de repos et de soins où l’on observe là aussi une «légère augmentation, conforme à ce que l’on observe pour la population en général», mais souligne aussi un «nombre de foyers significatifs en diminution».

Un peu moins d’un tiers (28%) des établissements connaissent un cas positif, tandis qu’environ 10% (13% pour la Flandre; 8% pour la Wallonie; 3% pour la Région de Bruxelles Capitale) doivent faire face à plus de 10 cas positifs.

«La barre des 10 000 décès en maisons de repos a été dépassée cette semaine», observe encore Yves Van Laethem. Avec 10 270 décès dans les établissements concernés, cela représente un lourd tribut dans la lutte face au coronavirus puisque cela équivaut à 56% du total des décès Covid dans le pays. «La situation reste précaire, difficile, et nous tenons à remercier une fois encore les équipes qui œuvrent chaque jour dans ces conditions difficiles».

Des capsules vidéo pour mieux comprendre

Face à la recrudescence de l’épidémie, Sciensano a en outre, avec le concours du virologue Emmanuel André, conçu une série de capsules vidéo afin d’alerter et mieux informer sur certains aspects de la maladie.

Pourquoi un confinement est-il nécessaire?