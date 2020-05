Des montres intelligentes pour aider les enfants qui font pipi au lit

Outre mouiller les draps, faire pipi au lit entraîne des variations (et donc plus d’agitation) qui peuvent perturber le sommeil. jes2uphoto – stock.adobe.com

Ce mardi 26 mai coïncide avec la Journée internationale de l’énurésie nocturne. Il s’agit de ce que l’on appelle plus familièrement «faire pipi au lit». Il s’agit d’une condition médicale courante chez les enfants. À cette occasion, le professeur Bogaert de la KU Leuven évoque l’étude qu’il mène sur le sujet au moyen de montres intelligentes.

Une récente étude de la KU Leuven (avec l’UZ Leuven) a mis en lumière le fait que les enfants qui souffrent d’énurésie nocturne – c’est-à-dire qui urinent au lit – dorment moins bien que les autres (+ lire la publication originale [en anglais]).

«Nous avons constaté que les enfants qui font pipi au lit dorment moins efficacement que leurs pairs qui n’urinent plus au lit, explique le professeur Dr. Guy Bogaert, urologue pédiatrique à l’UZ Leuven et chercheur principal de l’étude. Ils ont également une agitation plus élevée et une plus grande variation de la durée du sommeil paradoxal, la phase au cours de laquelle nous rêvons.»

«Plus réaliste que dans un laboratoire»

Pour obtenir ces résultats, l’équipe de recherche a utilisé une technologie numérique innovante à base de montres intelligentes, capables d’enregistrer les différentes phases du sommeil ainsi que d’autres paramètres. Cela a notamment permis aux chercheurs de travailler à distance de leurs patients. «Nous avons choisi [d’] examiner les enfants dans leur propre environnement familial, poursuit le professeur Bogaert. C’est beaucoup plus réaliste que, par exemple, dans un laboratoire de sommeil hospitalier.»

Ces informations nouvellement acquises pourraient en outre permettre, à terme, de traiter l’énurésie nocturne. «Dans une prochaine étape, nous voulons étudier dans quelle phase l’énurésie nocturne se produit, poursuit le professeur Bogaert. Il serait également intéressant de savoir si les traitements qui rétablissent le sommeil empêchent également l’énurésie nocturne. À l’inverse, nous pouvons utiliser des montres intelligentes pour vérifier si les traitements actuels normalisent les habitudes de sommeil. Cela peut être le cas, par exemple, avec l’alarme pipi au lit, qui apprend aux enfants à se réveiller lorsqu’ils doivent uriner.»