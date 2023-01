Virginie Hocq en Tanzanie avec Îles de Paix : “Le travail n’est pas encore abouti” (vidéo)

C’est l’humoriste et actrice Virginie Hocq qui est la marraine et le visage de la 53e campagne de récolte de fonds et de sensibilisation de l’ONG Îles de Paix. Sans jamais avoir peur de se retrousser les manches, la comédienne a embarqué avec une équipe de journalistes pour découvrir le travail de terrain des équipes des Îles de Paix en Tanzanie. « Mais je ne vais pas sur place pour faire semblant de faire des choses pour les caméras, promettait-elle avant d’embarquer. J’ai réellement envie d’aider. » Et la Bruxelloise a tenu parole.