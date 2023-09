Une rue scolaire, c’est le morceau d’une rue dans laquelle se situe l’entrée d’une école qu’on décide de fermer à la circulation aux heures d’entrée et de sortie de l’école.

Pendant 30 à 45 minutes avant et après les cours, on place des barrières au début et à la fin du bout de route. Les véhicules motorisés ne peuvent plus y circuler. Il faut donc terminer le chemin à pied, à vélo ou à trottinette par exemple. Cela permet d’augmenter la sécurité aux abords des écoles, de diminuer la pollution de l’air et la pollution sonore, mais aussi, de créer un chouette espace de rencontre.

Une semaine pour repenser la mobilité

En Wallonie, sept enfants sur dix sont conduits à l’école en voiture. Est-ce ton cas?

Du 16 au 22 septembre se tient la Semaine européenne de la Mobilité. Une belle occasion pour réfléchir à nos modes de déplacement. Et pourquoi pas, se lancer des défis, avec ta classe et ton école, pour rendre vos déplacements plus actifs.

A toi de nous poser tes questions

Deux fois par mois, le JDE répond à tes questions dans une vidéo faite de dessins.

Depuis le début de ce projet, nous avons déjà répondu à toute une série de questions variées. Par exemple: «Qu’est-ce qu’un réfugié?», «Quel est le rôle du roi des Belges?», «Pourquoi certains animaux hibernent-ils? » ou encore «C’est quoi les règles?». Toi aussi, tu te poses des questions? Envoie-les nous à lecteurs@lejde.be ou sur notre site dans la page « Je donne mon avis ». Indique bien tes coordonnées. Si ta question est sélectionnée, nous te contacterons.