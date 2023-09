Comment est née l’écriture?

L’apparition de l’écriture remonte à plusieurs milliers d’années. On considère qu’elle marque la fin de la Préhistoire et le début de l’Histoire. Depuis, elle n’a cessé d’évoluer. On t’en parle dans notre vidéo.

Les avantages de l’écriture manuscrite

Ecriture régulièrement à la main, et pas uniquement sur un écran ou un clavier, comporte des avantages. Des études ont démontré que notre cerveau est beaucoup plus actif lorsque nous écrivons à la main.

1. Meilleure lecture

Écrire à la main permet d’activer des zones du cerveau qui sont nécessaires à un bon apprentissage de la lecture.

2. Meilleure concentration

Lorsque l’on écrit à la main, on reste focalisé sur sa tâche car on est obligé de faire attention à ce que l’on fait pour que le résultat soit correct.

3. Meilleure mémoire

L’écriture manuscrite permet aux souvenirs de se fixer dans la mémoire de manière plus efficace.

4. Meilleure compréhension

L’écriture manuscrite permet également de sélectionner, de classer et de comprendre les informations que l’on reçoit.

Il existe une Journée mondiale de l’écriture manuscrite. Elle a lieu le 23 janvier.

