Les mouches sont des insectes invertébrés. Elles possèdent deux antennes, trois paires de pattes et une seule paire d’ailes. Comment vivent-elles? C’est la question que Yassin nous a posée. Avec nos marqueurs, nous lui avons répondu.

Les mouches, très utiles pour la nature

La plupart du temps, les mouches nous ennuient et on aimerait bien s’en débarrasser. Pourtant, les mouches sont très utiles. Elles sont un maillon dans la chaîne alimentaire. Elles servent de nourriture pour certains animaux comme l’araignée et l’hirondelle. Les mouches décomposent la matière organique (venant des êtres vivants) pour la transformer en matière végétale. Certaines familles de mouches, les dolichopodidae, peuvent indiquer l’état de santé d’un environnement. Les mouches participent aussi à la pollinisation, c’est-à-dire la reproduction des fleurs.

Des missions d’une grande importance!

Rapides, les mouches

La mouche peut faire des pointes de vitesse en ligne droite et atteindre 15 km/h. Le bourdonnement qu’elle produit, c’est le bruit de ses ailes. Il peut être énervant.

