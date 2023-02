Pourquoi une guerre entre l’Ukraine et la Russie? Un an après, on fait le point en vidéo

C’était le 24 février 2022. Après des semaines (et même des années) de vives tensions, le président russe Vladimir Poutine lançait une invasion de l’Ukraine.

Pourquoi une guerre entre l’Ukraine et la Russie?

L’histoire des deux États s’entremêle. L’Ukraine est devenue un État indépendant en 1991. Avant cela, elle faisait partie de l’URSS, l’Union des Républiques socialistes soviétiques, autour de la Russie. On peut dire que la Russie n’a jamais perçu l’Ukraine comme un pays à part entière. Et à l’intérieur même de l’Ukraine, il y a des divergences entre ceux qui voudraient se rapprocher de la Russie et ceux qui voudraient se rapprocher de l’Union européenne. Les tensions montent autant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays. En 2014, la Russie annexe un territoire ukrainien, la Crimée et une guerre éclate dans l’Est, dans la région du Donbass. En février 2022, l’armée russe entre en Ukraine. Pour "récupérer" le Donbass ? Parce que la question de l’adhésion de l’Ukraine à l’OTAN préoccupe Vladimir Poutine ? Que s’est-il vraiment passé dans la tête du président russe?

Un an après le début de la guerre, où en est-on?

Nous sommes en février 2023, et le conflit armé continue entre les Russes et les Ukrainiens. Actuellement, les Ukrainiens craignent la reprise de Kiev, la capitale, par les Russes. Les Ukrainiens conservent une armée qui ne faiblit pas mais leur victoire dépend en partie des armes américaines. Ils espèrent terminer la guerre avant le début de l’été.

Cela sera-t-il possible ?