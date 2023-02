Le ministre Clarinval réveillé chez lui par la police (vidéo)

Au premier coup de sonnette, l’homme politique apparaît derrière la baie vitrée. Il est vrai que les policiers avaient prévenu de leur venue, afin de faire les choses de manière la plus courtoise possible.

Notre reportage dans notre vidéo en tête de cet article.

Les syndicats de la police reçus chez le ministre David Clarinval à Bièvre © Jacques Duchateau ©© Jacques Duchateau

Comme à Rochefort, chez Pierre-Yves Dermagne, ou à Assesse, chez Georges Gilkinet, les policiers sont venus avec des revendications. Toujours les mêmes depuis des mois, et pour cause puisqu’ils ont l’impression de ne toujours pas être entendus.

En ligne de mire, une demande d’augmentation des barèmes salariaux, inchangés depuis la réforme des polices il y a plus de 20 ans. Le gouvernement a prévu de l’étaler sur trois ans, pour des raisons budgétaires, ce qui n’est pas au goût des syndicats.

Cette revendication, David Clarinval a promis de la soutenir lors du kern de ce vendredi matin. Il n’en sera pas de même de la deuxième. Plus délicate pour le ministre namurois. En effet, les syndicats demandent également le maintien de la NAPAP (un allègement de la fin de carrière des services de police avec une mise à la prépension à 58 ans). Une mesure qui est alignée sur d’autres services (pompiers, armée) mais qui, pour David Clarinval, n’est plus soutenable puisqu’il est demandé à l’ensemble de la population de travailler plus longtemps.