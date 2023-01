Piscine d’Andenne : “Si on atteint 600 000 € de déficit, on devra fermer”

Reportage dans notre vidéo en tête de cet article.

“On a vu une explosion de nos coûts de fonctionnement”, explique Vincent Sampaoli, échevin des Sports et de la Transition Énergétique à Andenne.

Les installations de l’Andenne Arena sont en télé relevage, les factures sont mensuelles et conformes aux consommations (ce ne sont pas des acomptes). “Pour février, alors que nous avons une consommation similaire à novembre dernier, notre facture mensuelle est passée de 8000 à 18000 €. ”

Une augmentation qui a certaines conséquences. La première, c’est sur le prix d’entrée à la piscine, qui passe, pour un adulte, de 3 € à 4,50 €.

“On a toujours des réactions de la population, mais je pense que ça a été bien perçu. Les personnes comprennent que l’on ne peut pas se permettre de gaspiller l’argent. ”

Parce que, outre la piscine, l’Andenne Arena c’est aussi des salles de sport, de basket, de judo, qu’il faut également chauffer et éclairer.

Andenne a pris des mesures importantes pour permettre à tous de continuer à fréquenter la piscine communale. © Jacques Duchateau ©© Jacques Duchateau

Un degré en moins

Dès lors, les services de la Ville ont pris, depuis quelques semaines, certaines mesures pour grappiller un peu de budget là où c’est possible : les heures d’ouverture de la piscine et de la cafétéria ont été réduites, la température de l’eau a été diminuée d’un degré, la climatisation et le chauffage des salles ont été adaptés, les installations ont été fermées entre Noël et Nouvel An (mesure inédite), les salles vont être équipées avec des éclairages LED, des panneaux photovoltaïques vont être posés (le marché a été attribué ce vendredi matin) pour un total de 257000 €. Un investissement qui permettrait une économie de 80000 € par an sur la consommation électrique.

Avant Covid, la piscine d’Andenne accusait déjà un déficit annuel de 300000 €, ce qui est dans la “fourchette” des piscines communales wallonnes. Mais la Ville ne pourra se permettre une hausse trop importante.

L’échevin Sampaoli conclut : “Le déficit ne va pas exploser parce que l’on a mis en place des mesures adéquates. On va peut-être tourner à un déficit de 350000 €. On est dans les bons élèves, on fait attention à tout. Si on devait avoir une piscine qui nous coûte 600000 €, on n’aura d’autre choix que d’augmenter les prix. Ou de la fermer ! ”