Salon de l’auto : le luxe se porte bien, merci pour lui (vidéo)

Au salon de l’auto de Bruxelles, si le palais consacré aux voitures de prestige a malheureusement disparu, il reste quand même quelques-uns de ces bolides ou palaces roulants disséminés sur les différents plateaux d’exposition. C’est le cas dans le palais 11, occupé par l’importateur D’Ieteren. À côté de la Microlino ou des VW et Seat, on trouve certaines marques, connues ou moins connues du grand public, et qui font toujours autant rêver : Porsche, Bentley, Lamborghini, Bugatti ou encore une impressionnante Rimac Nevera.