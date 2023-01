On ne peut pas vraiment dire que cette édition, la 100e, va les enthousiasmer : un salon réduit de 40 % de sa surface habituelle (6 halls au lieu de 12), des constructeurs importants absents ou particulièrement discrets (Mercedes, Volvo…), des plateaux peu achalandés (8 voitures chez Fiat, 3 ou 4 chez Suzuki…). Le hall dévolu aux voitures de rêves n’existe plus, il reste juste une Lambo et une Bugatti dans le palais 11 de D’Ieteren ou une Mc Laren pour rêver un peu.

Et ce n’est pas le prix de la voiture de l’année remis à la Jeep Avenger, gros SUV 100 % électrique à l’élégance de char d’assaut, qui va nous redonner le sourire.

Le salon de l’auto de Bruxelles accueillera le public dès ce samedi 14 janvier jusqu’au dimanche 22 janvier. Ouvert de 10 heures à 19 heures avec des nocturnes jusque 22 heures les 16 et 20 janvier.

