Une phobie, c’est une peur démesurée, exagérée, face à un objet, un animal, un endroit, un personnage ou une situation. Cela peut provoquer une vraie souffrance.

Les phobies provoquent de vraies souffrances

Cette peur disproportionnée ne se justifie pas, mais la personne ne parvient pas à se raisonner. C’est plus fort qu’elle. Elle peut être paralysée, avoir une véritable crise de panique, ou fuir pour éviter la source de son angoisse.

La peur est utile

Avoir peur, c’est quelque chose de normal. La peur est d’ailleurs utile car elle nous permet de réagir face à un danger et de nous en protéger. Il arrive que des peurs se transforment en phobies. Il en existe des milliers et on pense que 10 à 20% de la population en souffrent.

Les phobies peuvent nous venir de notre entourage, d’événements réels ou imaginaires. Pour tenter de s’en défaire, il existe différents moyens. On t’en parle dans notre vidéo.