Qu’on s’en souvienne ou non, nos nuits sont animées par de nombreux rêves. Ils se produisent lorsque nous sommes dans la phase de sommeil paradoxal. Pendant cette phase de sommeil paradoxal, le cerveau est à nouveau en pleine activité, comme si nous étions éveillés. Il construit des histoires avec toute une série d’éléments: des souvenirs sensoriels, nos émotions, des situations passées ou à venir. Et souvent, il se montre très créatif.

Savais-tu que les rêves, ce n’est pas qu’une histoire d’êtres humains? Eh non, tous les animaux à sang chaud rêvent!

L’importance du sommeil pour notre corps

Nous passons en moyenne un tiers de notre temps à dormir. Le sommeil est d’ailleurs essentiel à notre développement et à notre santé. Dormir, c’est aussi important que boire et manger. Selon notre âge, nous n’avons pas les mêmes besoins en matière de sommeil. Mais quoi qu’il en soit, notre corps a besoin de sommeil pour récupérer toute l’énergie dépensée pendant la journée. Le sommeil a également une influence sur notre croissance, notre concentration, notre mémoire, notre forme physique et évidemment notre humeur et notre bien-être. En d’autres mots: il est très précieux ! Le sommeil, c’est essentiel.

Si tu dors mal, parles-en. Des solutions existent pour t’aider.