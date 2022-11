La Première Guerre mondiale parait bien loin. Elle s’est terminée il y a 104 ans. Le traité actant la fin des combats a été signé le 11 novembre 1918.

Depuis, on célèbre cet armistice, cet accord pour cesser les combats.

Comment la Première Guerre mondiale a-t-elle débuté ?

En 1914, l’archiduc François-Ferdinand, qui était à la tête de l’empire austro-hongrois (réunissant l’Autriche et la Hongrie), est assassiné par un jeune Serbe. L’Autriche accuse alors la Serbie d’avoir organisé cet assassinat et la bombarde. La Russie, amie de la Serbie, entre alors en guerre contre l’Autriche. L’Allemagne s’en mêle. Les autres pays du monde se rangent dans un camp ou dans l’autre, et la guerre devient mondiale…

Après 54 mois de combats, un traité mettant fin aux combats est signé le 11 novembre 1918 entre les forces alliées et l’Allemagne. Dans le traité signé, l’Allemagne était déclarée responsable de la guerre et condamnée à payer de lourdes réparations. Au total, plus de 18 millions de personnes, militaires et civils confondus, ont perdu la vie.

Pourquoi faut-il se souvenir de la Première Guerre mondiale ?

Chez nous, le 11 novembre est un jour férié. Les écoles, les administrations publiques et de nombreux magasins et services sont fermés. Il y a des commémorations.

Pourquoi faut-il se souvenir de ce qui s’est passé il y a plus de 100 ans ? Parce que la paix est fragile. Et que si l’on oublie les horreurs des guerres passées, on risque d’être amené à les revivre. Regarde d’ailleurs ce qui se passe en Ukraine… La célébration de l’armistice, c’est aussi l’occasion pour les petits-enfants, arrière-petits-enfants des soldats morts ou blessés de se souvenir que ceux-ci ont combattu pour la paix.

