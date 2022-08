L’heure de la rentrée scolaire a presque sonné. Tu as probablement déjà commencé à préparer tes affaires. C’est d’ailleurs un de nos conseils pour préparer une rentrée sereine: anticiper.

Cette année, la rentrée n’a pas lieu le 1er septembre mais bien le 29 août, un lundi. Voici l’un des changements du nouveau calendrier scolaire: chaque année, la rentrée aura lieu un lundi, celui de la semaine du 1er septembre.

Des périodes de cours parfois interminables

Jusqu’à maintenant, la durée des périodes entre les vacances pouvait être très variable. En cours d’année, entre les congés, on pouvait avoir des périodes de cours réduites ou, au contraire, interminables. Pour les élèves comme pour les enseignants, cela engendrait de la fatigue et des difficultés à se concentrer.

Ce rythme scolaire irrégulier n’est pas bon pour les élèves. Après de nombreuses années de réflexions et de débats, les députés de la partie francophone du pays ont franchi le pas: on change tout ça! Une réforme du rythme scolaire a donc été approuvée par les députés de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et ce nouveau rythme va être appliqué pour la première fois en cette rentrée de l’année scolaire 2022-2023. Le calendrier scolaire s’en retrouve tout chamboulé.

Un nouveau calendrier scolaire plus régulier

Désormais, toutes les 7 semaines de cours (6 au minimum, 8 au maximum), il y aura deux semaines de vacances. Cela signifie qu’il arrivera qu’un congé ne corresponde plus aux fêtes traditionnelles. Jules, un de nos lecteurs, se demande si ce changement de rythme lui apportera plus de congés. Avec nos marqueurs, nous lui avons répondu. Bon visionnage!