"L’année qui a suivi la mort de Johnny, en 2018, j’ai fait 187 dates. Jusque près de Nîmes, dans le sud de la France. J’ai joué certaines semaines tous les jours. Et parfois jusqu’à deux ou trois concerts par jour. C’est usant."

Johnny Cadillac prend une demi-retraite. ©© Jacques Duchateau

Une demi-retraite

Cette demi-retraite, Alexandre (son vrai prénom) est bien obligé de la prendre."J’arrête mes concerts en solo, pour ne pas avoir trop de concerts. J’ai fait 3 malaises sur scène, je ne tiens pas à rester dans le 4e."

Sa carrière solo, il l’a entamée il y a 18 ans. Et depuis, ce sont près de 2000 concerts que ce fan et sosie de Johnny a donné un peu partout en Wallonie mais aussi en France. Principalement seul sur scène, avec des bandes enregistrées sur lesquelles il chante. Mais aussi en groupe. Un band complet pour un vrai cover de Johnny Hallyday.

Parallèlement, il a monté un autre concept"Les vieilles canailles", où le groupe rejoue quasi à l’identique le concert des Vieilles canailles de Johnny avec Eddy Mitchell et Jacques Dutronc. Ce projet-là, il le continuera."Ça nous fait une quinzaine de dates par an, ça, je pourrai toujours l’assumer."

Secrètement, il garde aussi l’espoir de reformer un groupe de cover complet."Mais pour ça, on verra…"

C’est dans son petit studio que Johnny Cadillac peaufine ses reprises de Johnny Hallyday. ©© Jacques Duchateau

Des souvenirs plein la tête

En attendant, Johnny Cadillac se replonge volontiers dans ses souvenirs. Un concert devant 8200 personnes sur le parking du stade du Standard de Liège. Un autre au Zénith de Rouen où une salle pleine à craquer, debout, scandait"Johnny Johnny"… Ce sont des moments qu’il n’est pas près d’oublier."Ça va me manquer, c’est sûr. Mais je dois penser à ma santé."

Un sosie de Johnny se retire, mais il en reste bien d’autres."Oui, des sosies de Johnny, on en a dénombré 600 en France et en Belgique. Mais bon, certains ont la voix mais pas la gueule, et d’autres ont la gueule mais pas la voix". Toujours aussi cash…

Johnny Cadillac prend sa retraite. ©© Jacques Duchateau

Dans quelques semaines, Johnny Cadillac donnera son dernier concert solo, en Bourgogne le 22 octobre. Avant de partiellement se retirer pour une retraite bien méritée. Et de réapparaître, au compte-gouttes, parce que la musique, il l’a en lui.

Johnny Cadillac sera en concert ce samedi 20 août au terrain de football de Floreffe.